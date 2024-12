Ilrestodelcarlino.it - La mattina strepitosa di un 70enne. Col grattino da 3 euro ne vince 20mila

Quando uno se la sente, se la sente. La vincita. E’ quello che è un successo a undi Pesaro, che domenicaè entrato nella tabaccheria Orfei, in via Bruxellles, a Baia Flaminia, e alla dipendente, Amy Price, le ha detto: "Stami sono svegliato bene, dammi un gratta e vinci". La ragazza gli ha dato un "15per", costo 3, lui ha grattato, lo ha mostrato alla dipendente, visto che non era praticissimo del meccanismo, lei lo ha guardato e gli ha detto: "Hai vinto". "Quasi non ci credeva, pensava che gli facessi uno scherzo – dice Amy – poi però ha capito che era tutto vero.". Il fortunatoè un cliente abituale della tabaccheria, che abita in città, ma uno che i "Gratta e vinci" non li compra quasi mai. Domenica, ha chiuso l’anno col botto.