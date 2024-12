Tarantinitime.it - Il presepe vivente di Crispiano in edizione esclusiva a Manduria

Tarantini Time QuotidianoDecine di personaggi in abiti d’epoca, musica tradizionale e degustazione di prodotti tipici legati a questo periodo dell’anno. Il 4 e 5 gennaio la magica rappresentazione deldisi sposta a. In entrambe le giornate, dalle 18 alle 22 nel centro storico della cittadina messapica, sarà possibile immergersi nella suggestiva rappresentazione. Quella diè una delle natività più conosciute di Puglia: partita nel 1986 su iniziativa della Pro Loco di, quest’anno farà la suain. «Questo evento ideato circa 40 anni fa – spiegano gli organizzatori – è stato il primo ed unico in Puglia nel suo genere anche per l’attenzione e la cura dei dettagli degli abiti realizzati. Anche in questa occasione verranno riproposte scene legate agli antichi mestieri per un’esperienza immersiva totale».