Bergamonews.it - I talenti di “Ensemble Nuovi Orizzonti” in concerto a Bergamo e Ponteranica

Leggi su Bergamonews.it

I giovaniditornano acon un progetto musicale dal titolo “Go Crystal Tears”, pensato per salutare l’inizio del nuovo anno. Sabato 4 gennaio alle 20.45 alla chiesa di Sant’Andrea in Città Alta e domenica 5 gennaio alle 17.30 alla chiesa parrocchiale diAlta, i musicisti festeggeranno il nuovo anno con un programma inedito, attraverso un affascinante viaggio intorno a musiche di Couperin, Dowland e Purcell, rielaborate appositamente per l’occasione dal compositore Daniele Bonacina.Ilvedrà l’esibizione di un trio composto da Tessa Rippo alla viola, Daniele Bonacina al clarinetto basso e Nicola Carrara al contrabbasso, formazione storica della compagine, che torna sulla scena con un programma completamente rinnovato. Un’opportunità, questa, per ascoltare alcune delle più belle pagine del repertorio barocco e rinascimentale, attraverso un’esperienza sonora unica e originale.