Reggio Calabria | frode su bonus edilizi sequestro da 16 mln

La Guardia di finanza diha eseguito un’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto originario di Taurianova (RC), indagato per truffa aggravata, sostituzione di persona, nonché di fabbricazione e possesso di documenti falsi, essendo stato ritenuto l’autore di un articolato sistema direalizzato attraverso i “”. L’indagine ha permesso di rilevare come l’indagato abbia ricevuto numerose commesse per l’esecuzione di lavori edili, non portati a termine o neanche avviati, a fronte dei quali avrebbe acquisito crediti d’imposta (in realtà, indebitamente sorti e mai maturati) per un valore complessivo di oltre 1 milione e 600 mila euro che, attraverso lo strumento della cessione del credito, i numerosi committenti avrebbero trasferito nel cassetto fiscale dell’impresa di cui egli è risultato titolare.