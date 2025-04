Ucraina droni russi su Kharkiv | in fiamme auto ed edifici

droni a Kharkiv in Ucraina. Lo ha riferito il sindaco, Ihor Terekhov, citato dai media locali. Un video condiviso dal servizio di emergenza mostra diverse case e auto in fiamme, mentre i vigili del fuoco tentano di evacuare i residenti e spegnere l’incendio. Lapresse.it - Ucraina, droni russi su Kharkiv: in fiamme auto ed edifici Leggi su Lapresse.it È di almeno 4 morti e 32 feriti il bilancio di un attacco russo conin. Lo ha riferito il sindaco, Ihor Terekhov, citato dai media locali. Un video condiviso dal servizio di emergenza mostra diverse case ein, mentre i vigili del fuoco tentano di evacuare i residenti e spegnere l’incendio.

