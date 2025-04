Kolo Muani Juve il riscatto si fa sempre più incerto ma non è ancora detta l’ultima parola Cifre e dettagli dell’eventuale affare

JuventusNews24Kolo Muani Juve, riscatto sempre più incerto ma non è ancora detta l’ultima parola. Cifre e dettagli dell’eventuale affare con il Paris Saint-GermainL’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Randal Kolo Muani, attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain che il mercato Juve ha acquistato con la formula del prestito secco a gennaio.Senza la qualificazione alla prossima Champions League l’affare si fa proibitivo per le casse dei bianconeri, tenuto conto che i margini valutano il cartellino del centravanti non meno di 40 milioni di euro. Tutto, però, è ancora possibile in questa fase.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, il riscatto si fa sempre più incerto ma non è ancora detta l’ultima parola. Cifre e dettagli dell’eventuale affare Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24piùma non èglicon il Paris Saint-GermainL’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Randal, attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain che il mercatoha acquistato con la formula del prestito secco a gennaio.Senza la qualificazione alla prossima Champions League l’si fa proibitivo per le casse dei bianconeri, tenuto conto che i margini valutano il cartellino del centravanti non meno di 40 milioni di euro. Tutto, però, èpossibile in questa fase.Leggi suntusnews24.com

Kolo Muani-Juventus, lo scenario è cambiato: le novità sul futuro dell'attaccante. Juve-Kolo Muani: si punta al prestito bis con diritto di riscatto. Juventus, Kolo Muani da salvatore della patria a esubero: con Tudor anche il suo futuro in bilico. Juve, ecco la strategia per Kolo Muani. Milan: sarà Tare il nuovo ds?. Kolo Muani può costare 500 mila euro a partita: Juve, spesa o investimento?. Perché la Juventus ha preso Kolo Muani. Ne parlano su altre fonti

Kolo Muani Juve, da certezza a dubbio: per tenere il francese in bianconero servirà questa cifra! Ultime - Kolo Muani Juve, da certezza a dubbio: le ultimissime sul futuro dell’attaccante francese che potrebbe essere lontano da Torino Il futuro di Kolo Muani è sempre più in bilico. L’attaccante della Juve ... (juventusnews24.com)

Kolo Muani-Juve, addio già scritto? La decisione che cambia tutto - La permanenza di Kolo Muani alla Juventus non è affatto certa. Con l'avvento in panchina di Tudor, la situazione è cambiata notevolmente. (ilpallonaro.com)

Futuro Kolo Muani: resta alla Juve? Ecco cosa succederà dopo il prestito - É arrivato a Torino spezzando gli equilibri e riportando la speranza tra i tifosi della Juve. L'impatto di Kolo Muani con il mondo bianconero è stato devastante e i 5 gol nelle prime 3 partite hanno f ... (tag24.it)