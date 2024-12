Lanazione.it - Grande anno olimpico. Successi e ottimi traguardi

Leggi su Lanazione.it

L’qual è stato il 2024 più che celebrare i ‘nostri’ giovani – è dal 2016 che nessun atleta locale indossa la maglietta con il simbolo a cinque cerchi: l’ultima è stata la nuotatrice Diletta Carli – ha proiettato su un ideale podio una ragazza. di importazione, che ha vissuto un’annata tennistica che definire strepitosa non è affatto un’esagerazione: Jasmine Paolini da Bagni di Lucca – oro con Sara Errani nel doppio – è ancora tesserata per il Tennis Italia di Forte Marmi (così come Jannik Sinner) e proprio sui campi di via dell’Acqua ha svolto la preparazione in vista degli appuntamenti in della stagione. Kerin iridato - In chiave versiliese, alcuni sport olimpici hperò il colpo in canna. A cominciare dal ciclismo su pista, specialità keirin, dove il giovane Fabio Del Medico, cresciuto nel Pedale Pietrasantino, ha vinto il titolo mondiale della categoria Juniores, a conferma di una crescita e di un talento che i tecnici non solo gli riconoscono, ma che ritengono ancora non del tutto espresso.