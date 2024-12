Quotidiano.net - Discorso di Mattarella: orario e di cosa parlerà il presidente della Repubblica

Roma, 31 dicembre 2024 – Grande attesa per il discorso di fine anno di Sergio Mattarella, il suo decimo: mai nessun presidente ne ha tenuti così tanti. L'appuntamento è sempre seguito da milioni di cittadini, con uno share totale che supera il 60%. Orario e canale Di che ora è il discorso La location Curiosità Per seguire il discorso servirà sintonizzarsi alle 20.30. Ma su quale canale? C'è l'imbarazzo della scelta, in quanto si tratta di un evento a reti unificate.