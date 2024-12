Diciassettenne ucciso in strada dopo la discoteca | indagati due ventenni

Leggi su Dayitalianews.com

Duedi Campi Bisenzio, in provincia di Firenze,per l’omicidio del 17enneinla notte del 29 dicembrela. L’ipotesi sarebbe quella di concorso in omicidio volontario. I due sono stati individuati dalle indagini dei carabinieri e avrebbero ricevuto un avviso di garanzia. La Procura ha conferito a un medico legale l’incarico per l’autopsia sul cadavere di Maati Moubakir, colpito più volte con arma da taglio, poi trovato morto da un camionista in via Tintori. L’autopsia è fissata per il 2 gennaio e sarà svolta all’istituto di Medicina legale di Firenze. L’atto è stato notificato ai due, giovani di seconda generazione, nati e cresciuti in Italia. I due, sempre secondo quanto emerge, hanno nominato al momento avvocati di ufficio.