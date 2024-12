Ilgiorno.it - Dal Duomo al Corvetto. Il piano di sicurezza per la notte di Capodanno

Le attività di monitoraggio inizieranno sin dal mattino, concentrandosi sulla zona più centrale della città. Con il passare delle ore, la sorveglianza si intensificherà con uomini e mezzi, per arrivare alla punta massima che si concentrerà tra le 23 e le 2 di domani. I dettagli deldiper l’ultimadel 2024 sono stati messi a punto ieri pomeriggio durante il tavolo tecnico in Questura, che è servito a predisporre la strategia che punta a far sì che le ore che precederanno lo scoccare della mezzae le prime del 2025 siano soltanto un’occasione per festeggiare senza eccessi. Tanto ruota, manco a dirlo, attorno a piazzae dintorni, che in molti, nonostante non siano previsti eventi, dovrebbero scegliere come luogo di aggregazione per salutare l’arrivo del nuovo anno: l’area resterà sempre fruibile e senza varchi di accesso (con transenne a proteggere sagrato alto, albero di Natale e statua equestre di Vittorio Emanuele e altre collocate in punti strategici da utilizzare solo in caso di emergenza), anche se dalle 21 scatterà il salto di fermata dei treni che viaggiano sulle linee 1 e 3 della metropolitana (bisognerà scendere a San Babila o Cordusio per la rossa e a Montenapoleone o Missori per la gialla).