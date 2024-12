Notizie.com - Cecilia Sala è solo l’ultima. Nel 2024, arrestati 553 giornalisti: la libertà di informazione è sotto attacco in tutto il mondo

giornalista arrestata nel. Nell’ultimo anno sono sono finiti in manette 553 cronisti e operatori dei media inilè stata arrestata con l’accusa di aver violato le leggi dell’Islam. Ed è reclusa dal 19 dicembre nel carcere degli orrori di Evin. Prima di lei, altri operatori dei media esono finiti in manette nel: i numeri sono allarmanti e restituiscono il quadro di undi stampa in pericolo.. Nel553: ladiinil(Ansa Foto) – notizie.comsi trovava in Iran con regolare permessoco rilasciato dall’Ambasciata di Teheran in Italia, per conto di Chora Media, con l’obiettivo di intervistare donne sul posto e registrare tre puntate del suo podcast.