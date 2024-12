Capodanno 2025 | gli eventi a Roma e sul litorale

Leggi su Ilfaroonline.it

La fine dell’anno è arrivata e le città si preparano ad accogliere ilcone concerti: la Capitale e ilno si animeranno con musica dal vivo e spettacoli, ma non solo. Di seguito alcuni degli appuntamenti in programma per questa sera.Concertone aImmancabile l’appuntamento con il Concertone dial Circo Massimo: Gabry Ponte, La Pfm, l’Orchestraccia, l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, Mariachiara Belardo e Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi. Sono questi i nomi confermati dal Comune diper il concerto dial Circo Massimo . L’evento inizierà alle 21:30 e proseguirà fino alle 2:00 del primo gennaio. Il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio accompagnerà il conto alla rovescia per dare il benvenuto al nuovo anno.Secondo i programmi iniziali, come è noto, al Circo Massimo avrebbero dovuto esibirsi Tony Effe, Mahmood e Mara Sattei.