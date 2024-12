Gamerbrain.net - Call of Duty Black Ops 6: Polemica per l’uso dell’IA nell’evento natalizio

All’inzio del mese,ofOps 6 si è aggiornato per l’evento, quest’ultimo non ha portato solo nuovi contenuti nel negozio, ma anche ricompense da sbloccare raccogliendo delle statuette presenti in mappa, eliminando giocatori, aprendo forzieri in Warzone o eliminando Zombi, fin qui nulla di strano se non fosse per il fatto che Activision è ricorsa all’intelligenza artificale per generare contenuti in vendita nel negozio. IA usata inofOps 6 per generare oggetti in venditaAd accorgersinon ci è voluto poi molto, considerando che sia in GobbleGum Mania che Holiday Fear, due eventi natalizi del gioco, vi sono ricompense che gridano IA a tutto spiano, sopratutto il Babbo Natale Zombi con una mano composta da ben 6 dita, tipico dell’intelligenza artificiale, che ancora non riesce a generare correttamente gli arti umani.