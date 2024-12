Tpi.it - Blackout a Porto Rico: il 90% dell’isola resta senza elettricità a Capodanno

Leggi su Tpi.it

Un guasto alla rete elettrica diha causato unche ha interessato gran parte, lasciando al buio la stragrande maggioranza della popolazione, mentre il territorio statunitense dei Caraibi si preparava a festeggiare il.Secondo LUMA Energy, la società elettrica canadese-americana responsabile della distribuzione e della trasmissione di energia sull’isola, ilha lasciatocorrente elettrica circa 1,3 milioni di persone, ovvero circa l’88 per cento degli 1,47 milioni di utenti di.L’azienda ha fatto sapere che sta collaborando con la società Genera PR, responsabile della produzione di energia, e con la PuertoElectric Power Authority (PREPA), il gestore della rete locale di proprietà del governo di San Juan, per ripristinare la fornitura elettrica sull’isola il più rapidamente possibile, dopo untotale iniziato questa mattina alle 5:30 ora locale, le 8:30 in Italia.