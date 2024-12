Beppe Grillo e il contro-discorso di Capodanno | l’attesa dei supporter il silenzio di Toninelli e la tentazione di rinunciare

Leggi su Open.online

Proprio a chiusura dell’anno in cui ha perso (per ora, almeno) il suo movimento,pare intenzionato a mettere in scena ildi, quello che negli anni d’oro dei Cinque stelle catalizzava un’attenzione mediatica quasi pari a quella del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che il comico genovese non ha mai amato. Il– di cui si è parlato in questi giorni in seguito all’anticipazione del Corriere della Sera ma che non è ancora annunciato sul blog dello stesso– dovrebbe avvenire in contemporanea o quasi a quello del Quirinale. La prudenza diLa tradizione era stata interrotta, per motivi di opportunità, quando Giuseppe Conte divenne presidente del consiglio e proprio per questo riprenderla sarebbe ancor di più segno di doveintenda muoversi in futuro.