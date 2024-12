.com - Aurora Boreale visibile negli Stati Uniti per Capodanno 2024

La notte dipromette di essere particolarmente luminosa per molti americani, grazie a un’insolita attività dell’.Secondo gli esperti, condizioni geomagnetiche favorevoli permetteranno a questo spettacolo naturale di esserein diverse parti degli, inclusicome il Minnesota, il Wisconsin e persino il nord dell’Illinois.Chiunque passi questa notte, in città come New York, potrebbe assistere ad uno spettacolo imprevisto di luci del nord.Quanto sarebbe strano vivere su una Terra piatta?boreane nell’ultima notte delI tradizionali fuochi d’artificio non saranno l’unico spettacolo luminoso del cielo nella notte di. Una rara attività geomagnetica potrebbe regalare agli abitanti di molte regioni settentrionali degliun’affascinante visione dell’, un fenomeno solitamentesolo in prossimità del Circolo Polare Artico.