Assassin's Creed Origins ha ricevuto tante recensioni negative su Steam, ma Ubisoft non ha colpe

Negli ultimi giorni,è finito al centro di una bufera su, accumulando una valanga di. La situazione, però, ha un risvolto inaspettato:, publisher del gioco, non ha alcuna responsabilità diretta con queste nuova situazione negativa che ha coinvolto il titolo.Difatti la causa principale è legata all’aggiornamento 24H2 di Windows 11, che provoca blocchi, schermate nere e crash continui del gioco. La frustrazione degli utenti è comprensibile, ma il review bombing si è rivelato ingiustamente indirizzato contro il titolo.Segnaliamo infatti che l’aggiornamento di Windows 11 è stato un ostacolo per diversi giochi, non solo per. Una volta installato, molti utenti si sono ritrovati impossibilitati a proseguire le avventure di Bayek di Siwa, senza alcuna soluzione immediata disponibile.