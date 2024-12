Ilgiorno.it - Ambra De Dionigi: a Pasturo l’ultimo saluto a “Bry”, falciata da un pirata sulla super 36

(Lecco), 31 dicembre 2024 – Oggi l’addio alla Bry. Nel pomeriggio alle 15, nella chiesa di, mamma Cinzia, papà, la sorella minore Iris e con loro tutti i parenti e gli amici, saluteranno per l’ultima voltaDe- la Bry per chi le voleva bene, come Bry Gantessa, il suo nome sui social -, la giovane di 29 anni che nella notte tra domenica e lunedì della scorsa settimana è statae uccisa da undella strada sul controviale della Statale 36, a Nibionno. Ieri sera invece, sempre nella chiesa parrocchiale di, paese doverisiedeva, si è svolta la recita del rosario in suo suffragio. “Ci piace ricordare il tuo sorriso di quando con estrema maestria, tra mille giochi di luci e ombre, tenevi al guinzaglio l’elemento massimo della vita.