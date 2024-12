.com - Al via l’Atleticom We Run Rome: 9mila iscritti

Oggi, 31 dicembre 2024, il cuore di Roma accoglierà migliaia di appassionati di corsa perWe Run, la competizione podistica che da tredici anni chiude l’anno con energia e passione. L’evento, già sold out alla vigilia, vedrà circa 9.000 partecipanti sfidarsi in un percorso di 10 chilometri attraverso le meraviglie storiche della Capitale.We Run, sport e cultura si incontrano nel cuore di RomaWe Runè più di una gara: è un viaggio tra storia e sport. Il percorso attraversa i monumenti più iconici della città eterna, offrendo ai runner un’esperienza unica tra cultura e competizione. La manifestazione, promossa da Atleticom Asd e riconosciuta dalla Fidal con il prestigioso Silver Label, gode del patrocinio di istituzioni come CONI, Sport e Salute, Roma Capitale e Regione Lazio.