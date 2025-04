Internews24.com - Infortunio Musiala, altra tegola per il Bayern in vista dell’Inter: il tedesco esce dal campo per un problema muscolare nel match contro l’Augsburg

di Redazione, non c’è pace per ildi Vincent Kompany: a rischio il doppio confronto di Championsl’InterProsegue la crisi degli infortuni per ilMonaco, che si prepara ad affrontare l’Inter nella prossima partita di Champions League valevole per i quarti di finale. Dopo aver già perso It?, Davies, Neuer e Upamecano negli ultimi giorni, ancheè in dubbio per la sfidal’Inter di Simone Inzaghi.Il giovane trequartista, nato nel 2003, ha subito undurante il secondo tempo della partita in trasfertae si è immediatamente accasciato a terra. Non ha nemmeno tentato di continuare a giocare ed ha richiesto prontamente l’intervento dello staff medico, che lo ha assistito nell’uscita dal