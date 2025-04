Vendi o ti scaverai la fossa Il messaggio alla titolare di un chiosco sulla spiaggia L’ombra della Camorra sui lidi in Sardegna

Leggi su Open.online

La foto di unae il«Scegliti il punto dove scavarti la». Questa la minaccia, raccontata oggi su Il Fatto Quotidiano in un pezzo a firma di Mauro Lissia, che ha ricevuto ladi unristorante sul litorale di Alghero, perla del turismo sardo. La sua colpa? Aver rifiutato offerte da capogiro per l’acquistosua attività. Che il vento stesse cambiando, in peggio,Riviera del Corallo, si sapeva già dal luglio 2023 quando due magistrati antimafia, Claudio Lo Curto e Mariano Brianda, spiegaronoNuovache «con l’arrivo dei detenuti dial 41-bis del nuovo carcere di Bancali si trasferiranno nell’area di Sassari decine di famiglie campane legatecriminalità organizzata, le conseguenze sono facili da immaginare». E infatti, a distanza di due anni, il Fatto quotidiano parla di 52 locali commerciali tra ristoranti, pizzerie, bar e negozi in mano a persone legate alle famiglie Madonna e Cinque, o comunque a qualcuno degli 85 detenuti diospitati a Sassari.