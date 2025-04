Conte Juve è lui il favorito per la panchina bianconera in vista della prossima stagione | le percentuali lo premiano! La situazione

Conte Juve, l'allenatore del Napoli è il favorito per prendere il posto di Igor Tudor sulla panchina bianconera!

Nel corso del suo video, pubblicato sul proprio canale You Tube, Fabiana della Valle ha tracciato l'identikit del nuovo allenatore della Juve. Il posto di Igor Tudor sembra poter essere preso da Antonio Conte, attualmente in forza al Napoli. Ecco le parole della giornalista.

Conte – «Nella prossima stagione, però, la Juve deve tornare a lottare per lo scudetto. Quindi è necessario prendere un grande allenatore. Il primo nome sulla lista e, quindi anche l'allenatore a cui conferisco una percentuale pari al 40%, è Antonio Conte perché Conte metterebbe d'accordo tutti e acContenterebbe i tifosi: è un vincente e lo ha dimostrato ovunque abbia allenato in Italia e all'estero.

