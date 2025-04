TikTok Trump estende scadenza | Non vogliamo oscurarlo

Trump ha esteso la scadenza per la vendita di TikTok, inizialmente prevista per domani, sabato 5 aprile, di ulteriori 75 giorni. Lo ha annunciato in un post su Truth Social. "La mia amministrazione ha lavorato duramente a un accordo per salvare TikTok e abbiamo fatto enormi progressi. L'articolo TikTok, Trump estende scadenza: "Non vogliamo oscurarlo" proviene da Webmagazine24. Il presidente Usa Donald ha esteso la scadenza per la vendita di TikTok, inizialmente prevista per domani, sabato 5 aprile, di ulteriori 75 giorni. Lo ha annunciato in un post su Truth Social. "La mia amministrazione ha lavorato duramente a un accordo per salvare TikTok e abbiamo fatto enormi progressi.

