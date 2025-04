Ilrestodelcarlino.it - Lunedì si apre il capitolo ‘Grandi sfide’

NapoliilGrandi Sfide. Poi verranno Atalanta e Inter. In pochi giorni il Bologna passa in rassegna il Gotha del campionato. In un modo o nell’altro la squadra di Italiano può incidere sulle sorti dello scudetto. E questo è già un privilegio importante per un club che dubitava della propria forza dopo l’uscita di scena di Thiago Motta, Zirkzee, Calafiori e Saelemaekers . Invece siamo ancora qui, come direbbe Vasco Rossi, più determinati e forse più forti di prima, a inseguire un posto in Champions e una finale di Coppa Italia che non giochiamo dal 1974. Dovrebbe bastare questa prospettiva storica ad alzare morale e motivazioni del Bologna. Ma che atteggiamento scegliere contro le grandi del campionato, a cominciare dal Napoli? L’orchestra Italiano ha già mostrato di non temere nessuno e di saper eseguire musiche diverse a seconda dello spartito di gara.