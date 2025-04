Lapresse.it - Famiglia Bibas, Idf: “Ucciso il responsabile del rapimento e dell’omicidio”

Israele ha annunciato di averildeldi Shirie dei suoi due figli piccoli, e che con ogni probabilità è stato coinvolto anche nel loro omicidio. Lo riporta Times of Israel.? Mohammed Hassan Mohammed Awad, one of the terrorists that was likely involved in the abduction of Shiri, Ariel and Kfir, has been eliminated. Awad was a senior commander in the Military Intelligence Array in Gaza and affiliated with senior commanders of the Palestinian. pic.twitter.com/1VvMBKKUyT— Israel Defense Forces (@IDF) April 4, 2025Chi è l’uomo coinvolto nele nell’uccisione dellaMuhammad Hassan Muhammad Awad, un membro di spicco delle Brigate dei Mujahideen, gruppo attivo nella Striscia di Gaza, è statooggi in un attacco aereo, secondo quanto annunciato da Idf e Shin Bet.