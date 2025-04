Alessandra Amoroso Commuove ad Amici | Prime Foto Col Pancione!

Amici, un Pancione in bella vista e un gesto che ha emozionato tutti. Ecco che cosa è accaduto!Alessandra Amoroso è tornata là dove tutto è cominciato, ma stavolta con una luce diversa negli occhi e una dolce novità: il Pancione. Durante la registrazione del serale di Amici, la cantante salentina ha fatto il suo ingresso in studio per presentare il nuovo singolo Cose stupide, sorprendendo tutti con la sua prima apparizione televisiva da futura mamma.Le Foto diffuse ritraggono Alessandra in un lungo abito scuro, elegante e serena. A colpire però non è stata solo la musica, ma anche il tenerissimo momento con Maria De Filippi. La conduttrice, visibilmente emozionata nel rivedere la sua ex allieva in dolce attesa, si è avvicinata con discrezione e le ha stampato un affettuoso bacio sulla fronte. Gossipnews.tv - Alessandra Amoroso Commuove ad Amici: Prime Foto Col Pancione! Leggi su Gossipnews.tv Un rientro speciale nello studio di, unin bella vista e un gesto che ha emozionato tutti. Ecco che cosa è accaduto!è tornata là dove tutto è cominciato, ma stavolta con una luce diversa negli occhi e una dolce novità: il. Durante la registrazione del serale di, la cantante salentina ha fatto il suo ingresso in studio per presentare il nuovo singolo Cose stupide, sorprendendo tutti con la sua prima apparizione televisiva da futura mamma.Lediffuse ritraggonoin un lungo abito scuro, elegante e serena. A colpire però non è stata solo la musica, ma anche il tenerissimo momento con Maria De Filippi. La conduttrice, visibilmente emozionata nel rivedere la sua ex allieva in dolce attesa, si è avvicinata con discrezione e le ha stampato un affettuoso bacio sulla fronte.

