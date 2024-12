Thesocialpost.it - Addio al senatore Francesco Castiello del M5S: aveva 82 anni

Leggi su Thesocialpost.it

del Movimento 5 Stelle: lutto nella politica italianaNella notte si è spentodel Movimento 5 Stelle, all’età di 82. Politico di spicco e figura di riferimento per la Campania,, originario di Vallo della Lucania,visto peggiorare le sue già precarie condizioni di salute negli ultimi tempi.A darne notizia sono stati Virginia Villani, coordinatrice provinciale del M5S di Salerno, e Salvatore Micillo, coordinatore regionale del Movimento per la Campania.Un uomo delle istituzioni e della cultura, al suo secondo mandato consecutivo al Senato, era stato eletto nel collegio uninominale Campania 11 – Battipaglia. Membro della Commissione Cultura e della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi era diventato ileletto più anziano in carica (escludendo i senatori a vita).