Iltempo.it - Addio 2024, gli avvenimenti dell'anno: da Trump a Sinner, dai dossier a Chico Forti

Eventi, trasformazioni, elezioni, processi e guerre. Illascia dietro di sé una scia di eventi che hcambiato la nostra vita e che avrripercussioni su ognuno di noi negli anni a venire. Il ritorno alla Casa Bianca di Donald, la misteriosa morte di Alexei Navalny, lo strapotere degli atleti italiani nel tennis, il ritorno in Italia di, le ingerenzea magistratura sulla politica, la clamorosa inchiesta sulaggio, e ancora la fine del regime di Bashar Al-Assad e l'inizio del Giubileo: sono solo alcuni dei principali eventi di questo, vediamo gli altri. L'inizia con il botto sul versante internazionale, almeno per la Russia di Vladimir Putin. Il 1° gennaioArabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia e Iran entrano a far parte del blocco dei BRICS, lo stesso capitanato dalla Federazione Russa e dalla Cina.