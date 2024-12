Quotidiano.net - A Gaza un Vangelo al contrario. Gemellini neonati morti di freddo

Boni Ha le ginocchia che affondano sulla sabbia fredda, gli occhi chiusi, la tenda che oscilla spinta dal vento del mattino e il volto rivolto alle stelle. Non è un San Giuseppe che loda l’altissimo per la venuta di Cristo, anche se la terra è la stessa, ma un padre disperato in preda a un dolore senza fine: la morte di due figligemelli per assideramento a distanza di sole 24 ore. Sembra unscritto al, un presepe alla rovescia. Laggiù, nella terra in cui 2024 anni fa vide la luce Gesù di Nazaret in una capanna, nello stesso periodo che anticipa la venuta dei Magi, muoionodi. Non è la strage degli innocenti di Erode. Sono trascorsi millenni da allora, la civiltà avrebbe dovuto evolversi, ma nonostante tutto il sangue incolpevole continua a impregnare le dune.