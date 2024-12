Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: la data delle prime registrazioni del 2025

Dopo la pausa natalizia,ritorna con lefissate per venerdì 3 e sabato 4 gennaio. A rivelarlo è stato lesperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. L’attesa per i telespettatori è grande, soprattutto dopo gli ultimi sviluppi nel trono classico e trono over. Ecco cosa è successo nelle ultimee cosa ci si aspetta dai nuovi appuntamenti con il talk show Mediaset.Martina e Gianmarco: un’esterna dicarica di tensioneNelle ultimeprima di Natale, Martina De Ioannon ha vissuto un’esterna con Gianmarco Steri che ha messo in evidenza alcune difficoltà. “Mi sembri freddo e distante,” ha detto la tronista, lasciando intendere che la chimica tra loro non fosse al massimo. Gianmarco ha risposto, affermando: “Io sento una forte connessione, ma forse non riusciamo a trovare il nostro ritmo.