Tuttosport – Dall’Empoli alla Fiorentina il grande difetto Juve | così è un delitto

2024-12-30 12:40:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di, le partite vanno chiuseCome nel 2-2 col Parma, infarcito di obbrobri difensivi brutali: da lì si originano le reti di Delprato e Sohm. In merito ai colpevoli, poi, ci sarebbe l’imbarazzo della scelta. A Lecce, invece, la giacchetta va tirata a Cambiaso, l’uomo che prima fa e poi disfa. Il vantaggio ha la sua firma, ma l’1-1 di Rebic proviene da una sua ppersa. Al 93’ fa ancora più male.come la scivolata maldestra dell’Allianz Stadium contro la: lantus controlla un margine risicato sui viola, che puniscono Thiago Motta con Sottil. E nel computo dei giri sulle montagne russe bianconere non si tengono volutamente a referto i regali gentilmente concessi a Bologna e Venezia. Ma in quelle due partite, in alcune fasi sbagliate proprio concettualmente, se non altro lantus ha avuto il merito e la forza di rimontare.