361magazine.com - Tennis, l’anno di Berrettini inizia in salita

Leggi su 361magazine.com

Subito una sconfitta per l’azzurroNonal megliodi Matteo. L’azzurro, vincitore della Davis Cup con l’Italia e vincitore del premio miglior ritorno ad alti livelli della ATPtico) con un k.o a Brisbane.Al primo turno è subito fuori. L’attuale numero 34 del ranking si è arreso per 3 – 6; 6- 3; 6- 4 al “padrone di casa”, l’australiano Thompson, numero 26 ATP e testa di serie per la seconda nel torneo australiano.era avanti nei precedenti, ma l’ultimo risaliva al 2019 agli US Open, quando il romano divenne il primo italiano in semifinale dopo 42 anni.Leggi anche: Federica Pellegrini: «Ho fatto pedinare Magnini. Ceccon? Vuole provocare»Al prossimo turno Thompson affronterà l’argentino Federico Gomez (137 ATP) o lo statunitense Reilly Opelka.