Tabellone Atp Brisbane 2025 | risultati e accoppiamenti

Ilprincipale e glidell’Atp 250 di, torneo che apre la nuova stagione tennistica in programma sul cemento outdoor in Australia dal 29 dicembre al 5 gennaio. C’è grande curiosità per il ritorno in campo di Novak Djokovic, che debutta contro la wild card Hijikata prima di un eventuale secondo turno vintage con Monfils.In campo dopo una lunga assenza anche Nick Kyrgios, il quale esordisce contro il bombardiere francese Mpetshi Perricard, mentre sono nella parte bassa deli finalisti della scorsa edizione, Grigor Dimitrov e Holger Rune. Per quanto riguarda gli italiani, sono due a essere ai nastri di partenza ed entrambi hanno pescato una testa di serie (australiana): Matteo Arnaldi se la vedrà contro Alexei Popyrin, mentre Matteo Berrettini sfiderà Jordan Thompson.