Oasport.it - Sci alpino, tante polemiche sulla Stelvio. Markus Waldner chiarisce: “Il problema sono i materiali”

Non è stato un week end facile, sede dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di sci. L’appuntamento finale del 2024 per il Circo Bianco a Bormio, è stato accompagnato da non poche. La pista italiana al centro dell’attenzione, ritenuta da alcuni degli interpreti del massimo circuito internazionale pericolosa e non preparata a dovere.Le cadute del francese Cyrpien Sarrazin, Pietro Zazzi e dello svizzero Gino Caviezel in particolare hanno posto sotto la lente di ingrandimento il tracciato, per le differenti tipologie di neve incontrate: molto ghiacciata nella parte alta e più aggressiva e molle in quella bassa. A questo proposito, al termine della seconda prova cronometrata,state piuttosto pesanti le critiche dello sciatore francese Nils Allegre.“La mia opinione è chiara: da queste parti non sanno preparare la pista, pur facendolo da 40 anni, ma sanno solo renderla pericolosa.