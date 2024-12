Panorama.it - Quelli che la scuola…nel 2024

Un altro anno di scuola. Grandi annunci e grandi polemiche, proteste ela sensazione che, comunque la si giri, la scuola sia la grande immobile di questi anni. Il mondo della scuola è abituato a innovazioni dichiarate, a paure, a crisi, a rilanci e proclami sempre roboanti ma, da ogni parte, altrettanto poco efficaci. I numeri e i datiche la raccontano ne fanno un ritratto sempre uguale eperaltro in lento, costante e inesorabile declino. La polarizzazione che le sta intorno rende le discussioni stereotipate e lontane dalla trattazione profonda delle questioni che la riguardano tanto che la scuola, tra un passo avanti, due di lato e tre all’indietro, non cambia mai. E cosìche la costituiscono. Facciamoci cullare dalla metrica del “che.” di Jannacci per viaggiare a ritroso e rivivere il meglio (del peggio?) di questotra banchi e cattedre.