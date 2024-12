Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fonseca, è finita. Arriva Conceicao”

Questa è lade 'La', in edicola oggi, lunedì 30 dicembre 2024. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondoe in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La' oggi in edicola, in, apre con l'esonero di Paulodall'incarico di allenatore del Milan. Tensioni con la squadra e il club alla base della scelta dei rossoneri. Al suo postoun altro portoghese, Sérgio Conceição: in giornata a Milano, sarà già in panchina nella 'Final Four' della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita). Si parla, poi, del 2-2 dell'Allianz Stadium tra la Juventus di Thiago Motta e la Fiorentina di Raffaele Palladino. Non basta, ai bianconeri, la doppietta di Khéphren Thuram per avere la meglio sui viola, a segno con l'ex Moise Kean e con Riccardo Sottil nel finale.