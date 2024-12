Neres | Con il Venezia era importantissima Vi faccio una promessa

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli Calcio Ultimissime – Davidinterviene ai microfoni di Radio CRC dopo la vittoria con ile fa unaai tifosi Per il Napoli calcio ultimissime arrivano dopo la sfida contro il. Protagonista della gara è stato David, ancora una volta autore di una prestazione eccezionale. Il brasiliano ha messo lo zampino nel gol di Raspadori, servendo il pallone che, dopo una deviazione avversaria, si è trasformato in un assist perfetto per il compagno, che ha battuto Stankovic.Una rete fondamentale per trovare i 3 punti e che ha permesso al Napoli di agganciare l’Atalanta in testa alla classifica a 41 punti. Anche di questo ha parlatonel corso del suo intervento per Radio CRC, partener ufficiale della squadra.carica i tifosi e lancia una: le sue parole“Sono molto felice di aver fatto assist per Raspadori.