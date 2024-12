Oasport.it - NBA, i risultati della notte (30 dicembre): Tyrese Haliburton trascina i Pacers contro i Celtics, bene anche Thunder e Timberwolves

Un’altrada mandare in archivio per la regular season 2024-2025NBA con sei partite disputate tra la tarda serata italiana di ieri e ladi oggi lunedì 3o, dove come sempre i grandi campioni ci hanno regalato giocate spettacolari: andiamo a fare quindi un breve riepilogo di quanto accaduto oltreoceano.Vittoria di misura degli Orlando Magic (20-14) sui Brooklyn Nets (12-20) per 102-101 grazie ai 21 punti di Tristan Da Silva e alla doppia doppia di Goga Bitadze (19 punti e 11 rimbalzi), con 25 punti di Cam Thomas e 16 di Jalen Wilson per i Nets subentrati dalla panchina. Blitz esterno degli Atlanta Hawks (18-15) sui Toronto Raptors (7-26) col punteggio di 107-136: Trae Young si prende la scena con una prestazione monstre da 34 punti e 10 assist, con 22 punti di De’Andre Hunter entrato a partita in corso e 15 di Jalen Johnson – 11 punti e 12 rimbalzi di Clint Capela, con Scottie Barnes top scorer dei canadesi (19 punti).