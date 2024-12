Ilrestodelcarlino.it - Navette per l’aeroporto di Bologna e bus Tper: arriva il biglietto unico

, 30 dicembre 2024 – Chi viaggia con Marconi Express dalalla stazione centrale dipuò, quindi, successivamente effettuare spostamenti nell’area urbana su tutte le linee di. E viceversa: si può pagare con carte e dispositivi contactless prima a bordo dei bus dipassando poi per le validatrici di Marconi Express. In sostanza, tariffe invariate e piena integrazione con il trasporto pubblico urbano: è questa la novità per l’anno nuovo di Marconi Express. In accordo con il Comune die con, dal primo gennaio viene infatti estesa a tutte le tariffe e a tutti i titoli Marconi Express, compresi quelli cartacei, l’integrazione urbana di 75 minuti dal valore di 1,50 euro, introdotta lo scorso anno per favorire la mobilità sostenibile. Quanto costa ilNel 2025, ildi sola andata resta di 12,80 euro, l’andata e ritorno 23,30, la tariffa stazione centrale-Lazzaretto 2,30 euro.