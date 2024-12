Spazionapoli.it - Napoli, l’effetto Conte si è fatto sentire: il dato incredibile dopo un anno

Ultimissimeè super, ilunesatto fa impressione: i tifosi possono sognare Ha lasciato il segno dal suo arrivo. Antonionon è un allenatore qualsiasi e tra le ultimissimepiù interessanti per questo finale di 2024 abbiamo voluto analizzare le differenze da unad oggi per gli azzurri. Con i suoi 500 punti in Serie A ottenuti proprio ieri contro il Venezia, si è piazzato al sedicesimo posto all time tra gli allenatori, nella storia del campionato per questo specifico.Una garanzia, a questo puntava Aurelio De Laurentiis quando lo ha chiamato in estate per allenare la sua squadra. Lo corteggiava da due anni e finalmente il tecnico leccese ha accettato. Si è dovuti passare attraverso la peggior stagione in Serie A nella storia recente del club, per poi risalire la china, con un condottiero che ha subitocapire di che pasta è