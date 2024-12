Calciomercato.it - Milan, Fonseca rompe il silenzio: “Sono stato esonerato”. Accordo con Conceicao

Leggi su Calciomercato.it

Il club rossonero è pronto a cambiare allenatore. L’avventura del portoghese volge al termine: il punto della situazione E’ ormai finita l’avventura di Pauloal. L’esonero è davvero ad un passo per il tecnico portoghese. Si aspetta solo il comunicato ufficiale, che potrebbe arrivare già in serata dopo il pareggio contro la Roma., è finita: attesa per l’esonero (LaPresse) – Calciomercato.itD’altronde c’è già la scelta della nuova guida: conallertato e pronto a subentrare al connazionale. Cigià gli accordi con l’ex Porto, per un contratto a un milione di sei mesi con opzione di un anno, a favore del Diavolo.00.25 – All’uscita da San Siro, Pauloha confermato l’esonero: “È vero,dal. Quanto mi dispiace? È la vita, la vita è così: la mia coscienza è tranquilla perché ho fatto tutto questo che potevo”.