Dilei.it - Menù di matrimonio: le tendenze per il 2025

Leggi su Dilei.it

Scegliere con cura ildi unpuò rappresentare una vera e propria impresa per molte coppie. Oltre a riflettere il tema della cerimonia, la proposta gastronomica dovrà infatti mettere d’accordo gusti e palati molto differenti, rispettando allo stesso tempo i limiti di budget.Nel prossimo anno, tuttavia, qualcosa sembra destinato a cambiare: se state organizzando unnel, ecco qualicaratterizzeranno ildi nozze.Quali sono lediIlporterà molte novità per quanto riguarda i trend matrimoniali. Se i tempi dei festeggiamenti sembrano destinati a prolungarsi e gli abiti da sposa ad accorciarsi, in termini disi assisterà ad una piccola rivoluzione. Ad identificare i principali trend gastronomici per i fiori d’arancio del prossimo anno è stato il magazine The Knot, che ha raccolto il parere degli esperti di settore più importanti del mondo.