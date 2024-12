Oasport.it - LIVE Sonego-Nakashima 7-6, 4-2 ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: azzurro avanti di set e break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Grandissima punto dell’che in allungo arriva sulla palla e va a segno con il passante di rovescio, un colpo che non appartiene propriamente al suo repertorio30-0 Ottima difesa della rete diarriva in allungo sulla palla ma non riesce a gestire il passante di rovescio.15-0 Scappa in lunghezza la risposta di dritto di.4-2 Gioco: si ferma in rete la risposta di.40-15 Bello scambio nei pressi della rete.gioca un ottimo lob su cuiarriva e trova una pregevole veronica.30-15 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta per. Tolto il primo game del set l’americano è tornato sui ranghi del primo parziale.15-15 Servizio e dritto per l’americano.0-15colpisce male il rovescio in uscita dal servizio.