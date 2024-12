Sport.quotidiano.net - Le pagelle dei biancorossi. Christon velenoso, Kemp solido, Rowan assente

7: una prova maiuscola di fronte ai suoi vecchi tifosi. Gioca con continuità ed esplode nel terzo quarto quando Pistoia svolta il match. FORREST 7,5: prestazione monstre per il folletto di Pompano Beach che si carica la squadra sulle spalle e solo per un soffio non la trascina alla vittoria: 27 punti, 7 assist e 35 di valutazione. Ora serve continuità.4,5: di fatto non pervenuto. Non si vede in attacco e in difesa continua a palesare limiti enormi. Nel momento migliore di Pistoia è in panchina e lì rimane (e qui sta la notizia) fino alla fine della partita.7: chiude con una doppia-doppia da 15 punti e 10 rimbalzi unita a tanta sostanza e quantità. Un giocatore di cui Pistoia non può fare a meno. SILINS 5: una partita decisamente in ombra sia in difesa dove soffre i lunghi di Brescia che in fase offensiva non riesce ad incidere come sempre.