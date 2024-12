Ilfoglio.it - Le migliori serie tv da vedere a gennaio, in pillole

Un inizio anno seriale dominato dai toni drammatici e qualche incursione (sempre drammatica) nelle storie vere. Spazio a due grandi produzioni italiane, un paio di thriller e un atteso ritorno. M - Il figlio del secolo (Sky e Now, 10) Molto attesa dopo i fasti veneziani, arriva su Sky la miniM. Il Figlio del secolo, tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati. Luca Marinelli interpreta il Duce dall’ascesa e la fondazione dei Fasci fino all’omicidio Matteotti e al discorso di Mussolini del 1925 che di fatto sancisce l’inizio “ufficiale” della dittatura in Italia. Un ritratto complesso e chiaroscurale della vita pubblica del Duce, che viene anche raccontato nei suoi aspetti più privati come il rapporto con la moglie Rachele e l’amante – ebrea e intellettuale – Margherita Sarfatti.