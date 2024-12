Lettera43.it - La Russa dopo lo scontro con Renzi: «Io sordo per l’età? Gli auguro di arrivarci come me»

Il presidente del Senato Ignazio Laè tornato sullocon Matteoin Senato durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla manovra 2025. «Lei, camerata, deve abituarsi a rispettare le opposizioni in questa aula. Non avverte i rumori, è tipico delche avanza», aveva detto il leader di Italia viva chiedendo all’esponente di Fratelli d’Italia di far rispettare il silenzio nell’emiciclo durante il suo intervento. «Non mi ha chiesto scusa, ma non sono offeso», ha detto Lain un’intervista al Corriere. «Quello che ha detto mi è scivolato addosso. Sareiper? Ionon l’ho mai nascosta e anzi glidici sono arrivato io. In crescendo. Ma lui promette male, visto che è passato dal 40 per cento (col Pd, ndr) al 3 per cento (con Iv, ndr) dei voti».