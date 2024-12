.com - Jesi / Luca David, un titolo mondiale dietro le quinte

Ha raccontato i gran premi di Moto GP come tecnico inserito all’interno dell’organizzazione di concerto con meccanici e altri tecnici, 30 dicembre 2024 – I campioni del mondo a volte se ne stanno nascosti ai box e non vengono inquadrati dalle telecamere se non sullo sfondo della pit lane.Ma sono essenziali nel gioco di squadra di discipline complesse come, per esempio, quelle motoristiche.È il caso dino, “uomo Ducati”, due volte campione del mondo con il team Pramac, lo scorso anno a squadre e nella stagione conclusa da poco con ilindividuale di Jorge Martin, che ha scalzato l’altro ducatista, il “nostro” Bagnaia, che guidava una moto ufficiale.In un team “clienti” come Pramacè il tecnico inserito all’interno dell’organizzazione e che, di concerto con meccanici e altri tecnici del team e per conto della casa madre (la Ducati, appunto), si occupa della gestione delle parti di ricambio del mezzo da competizione.