Il Milan e le bugie dalle gambe corte: Harvard studierà l'esonero di Fonseca?

Un disastro, un susseguirsi di eventi, brutte figure e rumors che ricorderemo per anni. Ciò che è andato in scena ieri a San Siro, prima, durante e dopo la partita, rappresenta l'immagine più indicativa delattuale, quello targato RedBird. Si continua sul filone delle pessime scelte, a partirevoci del possibile esonero ditrapelate a pochi minuti dall'inizio della sfida contro la Roma. Nessun dirigente ha avuto la buona idea di presentarsi davanti ai microfoni per, anche solo, negare falsamente quanto vociferato. Che dire, poi, del post partita? Scene a dir poco tristi.mandato in pasto ai giornalisti a rispondere a quelle domande che, ovviamente, vertevano sul suo addio. Il tecnico portoghese lascia così come ha iniziato: completamente da solo. L'assenza di una dirigenza capace di difendere le proprie scelte, di far sentire la propria voce e di rappresentare al meglio una società gloriosa come ilpesa, e anche molto.