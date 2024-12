Sport.quotidiano.net - I voti degli amaranto. Trombini è il capoclasse. Ogunseye rimandato, l’importanza di Guccione

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Luca AmorosiAREZZOCon la fine dell’anno e l’inizio del 2025 torna il pagellone. Sotto la lente d’ingrandimento la prima parte di questa stagione. PORTIERI9. Merita il voto più alto per quanto fatto vedere da agosto ad oggi, dopo una stagione molto positiva da debuttante in C. Il portiere torinese si sta confermando anche in questi mesi. Venti gol subiti in altrettante gare ma una costante sensazione di sicurezza e tanti interventi decisivi che hanno portato punti in più. Un vero top player. BORRA 5,5 Nel ruolo di secondo complice un super-vanta una sola apparizione in Coppa che non ha convinto fino in fondo per l’incertezza in uscita che è costata il gol del Trapani anche se non è l’unico colpevole per quella rete. GALLI sv. DIFENSORI CHIOSA 7 Pur convivendo con qualche acciacco la sua importanza non si discute, anzi: quando manca si vede e ne risente anche il rendimento dei compagni di reparto.