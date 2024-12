.com - Giubileo, il prefetto di Roma: “300mila persone per i primi eventi”

Leggi su .com

Sono oltre 300.000 leche hanno partecipato aidelche ha preso il via lo scorso 24 dicembre. A riferirlo è detto ildi, Lamberto Giannini, nel corso della conferenza stampa sul bilancio del 2024 a cui hanno partecipato tra gli altri il questore diRoberto Massucci, i comandanti provinciali dei carabinieri Marco Pecci e della Gdf Giancarlo Franzese.Sicurezza, parla ilGianniniHa dichiarato in merito Giannini: “Esprimo particolare soddisfazione per come sono andati questigiorni delcon le aperture delle porte sante di San Pietro, Rebibbia e ieri San Giovanni. Abbiamo riscontrato un significativo flusso di fedeli, di pellegrini e turisti: oltresono state presenti alle cerimonie e hanno visitato i luoghi sacri.